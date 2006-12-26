Кто имеет право получать компенсацию по уходу за нетрудоспособным?

Как пояснила руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Муртазина, в соответствии с Указом Президента РФ №1455 от 26.12.2006 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» гражданам, достигшим 80 лет, при условии осуществления за ними ухода неработающим трудоспособным лицом, не имеющим заработка или иного дохода, может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей.Условиями предоставления выплаты лицу, осуществляющему уход, являются его трудоспособность и отсутствие факта работы, а также неполучение им пенсии и пособия по безработице. Так как ваши сын и сноха являются пенсионерами, они не относятся к категории трудоспособных граждан, поэтому права на компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей не имеют.