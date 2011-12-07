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Можно ли неработающему заработать страховой стаж для выхода на пенсию?

Подскажите, как неработающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. Возможно ли это? (Валерий)

Да, это возможно, пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани. Неработающий трудоспособный гражданин действительно может заработать себе страховой стаж, осуществляя уход за нетрудоспособным гражданином. 

Единственное условие - трудоспособный гражданин не должен быть получателем любого вида пенсии и лицом, получающим пособие по безработице. К нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды I группы и лица, достигшие возраста 80 лет.

Важно знать, что период ухода за нетрудоспособным гражданином засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Вот это и позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

КВ
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