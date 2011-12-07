Можно ли неработающему заработать страховой стаж для выхода на пенсию?

Да, это возможно, пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани. Неработающий трудоспособный гражданин действительно может заработать себе страховой стаж, осуществляя уход за нетрудоспособным гражданином.

Единственное условие - трудоспособный гражданин не должен быть получателем любого вида пенсии и лицом, получающим пособие по безработице. К нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды I группы и лица, достигшие возраста 80 лет.

Важно знать, что период ухода за нетрудоспособным гражданином засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Вот это и позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.