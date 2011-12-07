Положена ли надбавка к пенсии при рождении ребенка

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова ответила, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» к страховой пенсии по инвалидности может быть установлено повышение фиксированной выплаты с учетом находящегося на иждивении нетрудоспособного члена семьи.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 закона «О страховых пенсиях» нетрудоспособными членами семьи кормильца признаются в том числе и дети, не достигшие возраста 18 лет.

Для перерасчета пенсии необходимо обратиться с заявлением любым удобным способом:

— через любое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

— в электронном виде, используя единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) или портал электронных сервисов и услуг ПФР на официальном сайте ПФР (es.pfrf.ru). Доступ к получению услуг ПФР в электронном виде имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru или в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие подтвержденный уровень учетной записи. Центры обслуживания ЕСИА, осуществляющие регистрацию, подтверждение и восстановление учетной записи, имеются в том числе и в клиентских службах управлений ПФР в городах и районах республики и МФЦ;

— через клиентскую службу в территориальный орган ПФР.