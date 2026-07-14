В Буинском районе студенты угнали авто у руководителя предприятия

В Буинском районе Татарстана полицейские задержали двух студентов 16–17 лет по подозрению в угоне автомобиля «Шевроле Нива», принадлежащего 62-летнему директору местного предприятия. Владелец заявил о пропаже машины, припаркованной в селе Кият. Автомобиль с повреждениями нашли в лесном массиве между населёнными пунктами.

Задержанные дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Угон», максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.