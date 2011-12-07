Как платить взносы самозанятым?

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что формирование пенсионных прав (приобретение страхового стажа и пенсионных баллов) самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Самозанятые граждане вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.Для регистрации необходимо обратиться в управление ПФР по месту жительства. При себе иметь заявление, паспорт и справку о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный режим «Налог на профессиональный доход».Обращаем внимание, в страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.В случае если общая сумма уплаченных страховых взносов составит не менее фиксированного размера, в страховой стаж засчитывается год. Если уплаченная сумма составляет менее фиксированного размера - в страховой стаж засчитывается период, определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам. Фиксированный размер страховых взносов на ОПС на 2019 год составляет 29 354 руб.Важно!Уплата сумм страховых взносов в ПФР осуществляется в любом размере, но не более 238 233,60 руб. в 2019 году. Срок уплаты страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года.