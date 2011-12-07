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О досрочной пенсии для медицинской сестры по массажу

Я работала медсестрой-массажисткой с 9 апреля 2003 по 3 декабря 2004 года в кабинете физиотерапии при ремонтно-техническом предприятии. Возможно ли включение данного периода в стаж для назначения досрочной пенсии?

Уважаемая Елена Ивановна! Как пояснили специалисты клиентской службы (на правах отдела) в Ново-Савиновском районе г. Казани ОПФР по РТ, указанный период не может быть включен в стаж на соответствующих видах работ, поскольку списками должностей и учреждений определено, что право на досрочное пенсионное обеспечение предусмотрено при работе только в учреждениях здравоохранения, а в данном случае работа протекала на предприятии. Кроме того, не может быть положительно рассмотрен и факт работы в кабинете физиотерапии, поскольку Правилами исчисления периодов работы, утвержденными постановлением правительства от 29.10.2002 г. № 781 (пункт 6), структурное подразделение, именуемое как кабинет физиотерапии, не предусмотрено.

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