В Татарстане предлагают мотивировать людей с ОВЗ с помощью труда

В Казани в ТИСБИ прошло пленарное заседание на тему социальной инклюзии и возможностях использования как способа стимулирования равноправия в обществе людей с инвалидностью. Здесь же по нескольким направлениям проходит V региональный чемпионат «Абилимпикс».

Сам чемпионат по профмастерству людей с инвалидностью в Татарстане проводится с 15 сентября по 76-и компетенциям на 33 площадках в разных городах республики. В нем принимают участие 900 человек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет в трех категориях – школьники, студенты, специалисты.

На данный момент в Татарстане около 273 тыс. человек с ОВЗ, 16 тыс. из которых дети. На уровне своих знаний школьники уже могут принять участие в чемпионате, потому что это даст им возможность найти будущего работодателя, а также опробовать конкретную профессию и сделать свой выбор в будущем. «Абилимпикс» также дает им возможность закалить характер, отработать стрессоустойчивость и формирует дальнейшую жизнь.

«В современных условиях развития общества идет интенсивный процесс поиска новых путей адаптации, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями. Большое значение приобретают вопросы профессиональной и трудовой ориентации», - заявил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Рустем Валиуллов.

Сейчас на производствах, где трудятся инвалиды, наблюдаются некоторые проблемы: далеко не все работодатели понимают, как нужно выстраивать труд и деловое взаимодействие с человеком с ОВЗ.

«Большинство работодателей относятся к человеку с инвалидностью и вообще к этому вопросу как к некоторой социальной обязанности. Мы видим, что человеку с инвалидностью дается какая-то несложная работа и человек не может показать свои навыки. Не всегда трудовые коллективы понимают, как правильно работать с человеком с инвалидностью, как правильно с ним взаимодействовать», - сообщил руководитель Национального центра «Абилимпикс» в Москве Игорь Грибанов.

Поэтому одна из целей чемпионата, по словам Грибанова – показать экономический потенциал человека с инвалидностью, раскрыть его и замотивировать самого человека с ограниченными возможностями здоровья к тому, чтобы он профессионально занимался своей работой.