В Лениногорском районе Татарстана в массовом ДТП погиб водитель, пострадали два человека

news_top_970_100
Республика
29 апреля 2026  18:18

В Лениногорском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, 74-летний водитель Geely не справился с управлением и превысил скорость. Он задел встречный Renault под управлением водителя 1958 г.р., затем задел попутную Ладу (водитель 1992 г.р.), после чего столкнулся со встречными автомобилями ВАЗ (водитель 1948 г.р.) и Volkswagen (женщина-водитель 1976 г.р.).

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте. Травмы получили пассажир ВАЗа 1974 г.р. и водитель Geely. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии. Движение на участке было временно ограничено. Правоохранители призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах. По факту ДТП проводится проверка.

news_right_column_240_400
Новости
