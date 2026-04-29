В Казани на цветочное оформление города в 2026 году направят почти 180 млн рубле

В столице Татарстана объявлен тендер на ландшафтное и цветочное благоустройство городских пространств в текущем году. Стоимость контракта превышает 177 миллионов рублей. Исполнителю предстоит не только высадить декоративные растения, но и обеспечивать их круглосуточный уход в течение всего периода вегетации.

Согласно техническому заданию, для озеленения планируется использовать сальвию, бегонию, гацанию, петунию, георгины и другие виды цветочной рассады. Также проектом предусмотрены вертикальные конструкции для высадки и системы автоматического полива.

В случае гибели растений подрядчик обязан заменить их в трехдневный срок. Договор действует до 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает городское управление благоустройства. Средства выделены из муниципального бюджета. Результаты аукциона подведут в ближайшее время. Прием заявок завершится 12 мая. Победитель представит дизайн-проект оформления. Основные работы стартуют после установления теплой погоды, предположительно в конце мая. Особое внимание уделят центральным магистралям, паркам, зонам отдыха и въездным группам. В прошлом году на эти цели выделялось около 150 млн рублей. Увеличение бюджета связано с удорожанием посадочного материала и логистики. Исполнитель также должен следить за качеством почвы и соблюдать агротехнические нормы. В засушливые периоды полив разрешен только в ночное время. Общественная палата примет участие в приемке работ. Это позволит горожанам контролировать расходование бюджетных средств. Итоги 2026 года лягут в основу долгосрочной стратегии озеленения Казани.