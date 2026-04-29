В Казани торжественно открылся Центр уникального мастерства в здании бывшего ЦУМа

В столице Татарстана на улице Московской, 2, после реставрации распахнул двери Центр уникального мастерства (ЦУМ). В церемонии открытия принял участие Раис республики Рустам Минниханов, которого встречали театрализованным прологом «Город Мастеров» и выступлением детской татарской театральной студии «Апуш». Новое пространство призвано сохранить и развивать культурный код Татарстана.

В историческом здании бывшего центрального универмага теперь разместились мастерские, выставочные залы, творческие студии, гастрономическая зона и помещения для мероприятий. Глава республики осмотрел несколько площадок: мастерскую арабской каллиграфии «Ислам арт», студию по созданию авторских украшений и аксессуаров, экспозицию татарских этно-инструментов Alpar, мастерскую ковроделия «Волшебные нити», студию плетения из лозы, а также продукцию Алексеевской фабрики художественного ткачества.

Особое внимание привлекла казанская школа вышивки, где обучают различным техникам, включая шитье канителью (известную среди казанских татар). Также гости увидели мастерские по росписи ткани, производству кожаных сувениров, коллекцию кукморских валенок и татарских ичигов. На цокольном этаже разместилась продукция Татарского книжного издательства. Центр будет работать как общественное пространство с выставками, мастер-классами по народным ремеслам и традиционной кухне.