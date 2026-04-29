«Ак Барс» переиграл «Металлург» в третьем матче и снова повел в серии

29 апреля 2026  22:35

В Казани состоялся третий полуфинальный матч плей-офф КХЛ. Хозяева льда — «Ак Барс» — уверенно обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 и повели в серии до четырех побед — 2:1. Команда Анвара Гатиятулина теперь в двух шагах от выхода в финал Кубка Гагарина.

Уже в первом периоде казанцы сделали задел: дубль оформил Дмитрий Кателевский (его первые шайбы за 15 матчей в плей-офф). Во втором отрезке Дмитрий Яшкин реализовал большинство, увеличив разрыв до трех шайб. Гости ответили голом Робина Пресса с синей линии. Точку в матче поставил Кирилл Семенов, поразивший пустые ворота — 4:1.

Следующий матч серии пройдет 1 мая в Казани. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

