Казань примет V Глобальный молодёжный саммит с участием 40 стран

С 26 по 30 августа столица Татарстана станет эпицентром международного диалога о будущем образования. В Казани соберутся более 300 делегатов из стран БРИКС, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Ключевая тема V Казанского глобального молодёжного саммита - «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

Организаторы уже открыли регистрацию для участников: подать заявку можно до 10 июня на официальном сайте мероприятия. Участие бесплатное, но конкурсное — организаторы отбирают самых активных молодых лидеров, экспертов и профильных специалистов.

Участников ждет:

Сессии о карьере и международном партнёрстве в образовании;

Открытые диалоги и ток-шоу с федеральными и мировыми экспертами;

Дискуссии о моделях воспитания в разных странах, креативной экономике и роли нейросетей;

Краш-тесты образовательных проектов (экспертиза идей на прочность).

Ключевой площадкой станет новый Центр уникального мастерства в Казани. Часть сессий сделают открытыми для всех желающих, но понадобится предварительная регистрация.

Помимо деловой программ, для жителей и гостей Казани на открытых локациях проведут Фестиваль современной национальной культуры и Фестиваль науки.