Казань примет V Глобальный молодёжный саммит с участием 40 стран

Республика
29 апреля 2026  15:50
Автор:
Дмитрий Смирнов

С 26 по 30 августа столица Татарстана станет эпицентром международного диалога о будущем образования. В Казани соберутся более 300 делегатов из стран БРИКС, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Ключевая тема V Казанского глобального молодёжного саммита - «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития».

Организаторы уже открыли регистрацию для участников: подать заявку можно до 10 июня на официальном сайте мероприятия. Участие бесплатное, но конкурсное — организаторы отбирают самых активных молодых лидеров, экспертов и профильных специалистов.

Участников ждет:

  • Сессии о карьере и международном партнёрстве в образовании;
  • Открытые диалоги и ток-шоу с федеральными и мировыми экспертами;
  • Дискуссии о моделях воспитания в разных странах, креативной экономике и роли нейросетей;
  • Краш-тесты образовательных проектов (экспертиза идей на прочность).

Ключевой площадкой станет новый Центр уникального мастерства в Казани. Часть сессий сделают открытыми для всех желающих, но понадобится предварительная регистрация.

Помимо деловой программ, для жителей и гостей Казани на открытых локациях проведут Фестиваль современной национальной культуры и Фестиваль науки. 

Новости
В Казани на цветочное оформление города в 2026 году направят почти 180 млн рубле
В Лениногорском районе Татарстана в массовом ДТП погиб водитель, пострадали два человека
В Казани торжественно открылся Центр уникального мастерства в здании бывшего ЦУМа
«Пушкинская нота»: в Казани впервые прошел фестиваль-конкурс исполнителей русского романса
«Пушкинская нота»: в Казани впервые прошел фестиваль-конкурс исполнителей русского романса
Пьеса о чужой вине и одиночестве
«В рукописный Коран вкладываешь душу»
«В рукописный Коран вкладываешь душу»
Казань примет V Глобальный молодёжный саммит с участием 40 стран
1,8 тысячи тонн муки проверили в лаборатории Татарстана