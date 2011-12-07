Нужно ли о своей пенсии заботиться заранее?

На вопросы читателей отвечает заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина.

Органами Пенсионного фонда задолго до наступления у гражданина права на пенсию проводится комплекс мероприятий, целью которых является подготовка гражданина к выходу на пенсию и полный учет всех его накопленных пенсионных прав.

В ходе подготовки к назначению пенсии специалистами Пенсионного фонда проводится правовая оценка представленных документов о стаже и заработке, направление (при необходимости) запросов в организации, где работал гражданин, в архивы всех уровней и т. д. и полное отражение данных о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, открытом в ПФР.

На работающих граждан все сведения о стаже и заработке для предварительной проверки, как правило, представляют в органы ПФР организации, в которых работают будущие пенсионеры.

Надо отметить, что не все будущие пенсионеры с полной ответственностью подходят к вопросу подготовки данных для назначения своей пенсии. Как правило, это неработающие граждане. Очень часто у них в базе данных ПФР неактуальные адреса, и по этой причине приглашения клиентской службы не доходят до адресата. Зачастую получить информацию о таких гражданах бывает весьма затруднительно, если они сами не обратятся в органы Пенсионного фонда с заявлением о предварительной проверке документов. Хотелось бы через газету призвать таких граждан к более ответственному отношению к своей будущей пенсии. Если заранее проверены все документы и запрошены недостающие сведения, то при наступлении права на пенсию останется лишь подать через сайт Пенсионного фонда или сайт госуслуг соответствующее заявление о назначении пенсии и не тратить время для сбора недостающих документов. Важно помнить, что пенсия назначается при представлении полного пакета документов!

Документы, которые необходимо представить для проведения заблаговременной работы:

— паспорт гражданина РФ;

— трудовая книжка;

— военный билет;

— диплом об образовании;

— справка о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд за период работы до 01.01.2002 (подлинник) — если зарплата за 2000–2001 гг. составляла менее 1800 руб. или в 2000–2001 гг. не было трудовой деятельности;

— справка о переименовании предприятия (если наименование предприятия, выдавшего справку о заработке за 60 месяцев или о стаже, не совпадает с наименованием предприятия по трудовой книжке).

Дополнительные документы:

— справка органов занятости о периоде получения пособия по безработице или участии в общественных работах — если состояли на учете в органах занятости;

— справка воинской части или военного комиссариата о периоде проживания с мужем-военнослужащим в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

— справка военного комиссариата о периодах, включенных в выслугу при назначении пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности по линии силовых структур (если бывший военнослужащий после назначения военной пенсии работал по трудовым договорам и приобрел право на страховую часть трудовой пенсии по старости);

— справки, выданные архивными учреждениями, о периодах работы, не отраженных в трудовой книжке.

Если не все документы имеются на руках граждан, то, как сказано выше, в рамках заблаговременной работы специалисты ПФР окажут им содействие в получении дополнительных необходимых документов о стаже, заработке.

Главное — о себе заявить в органы ПФР!

Убедительная просьба к читателям, будущим пенсионерам, заранее побеспокоиться о своей пенсии и подойти на прием в клиентскую службу ПФР по месту регистрации. Если вы проживаете по адресу, который не имеет подтверждения регистрацией, то обратитесь в орган ПФР по месту фактического проживания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи (по телефону 8-800-600-0357 либо на сайте gov.pfr.ru).

Следует учесть, что обращение в целях предварительной оценки документов для назначения пенсии не является обращением за назначением страховой пенсии. Подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права на назначение пенсии. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.