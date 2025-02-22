Социальный фонд РФ компенсирует затраты на создание рабочих мест для инвалидов

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Республика
22 февраля 2025  10:26
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА

Социальный фонд России предоставляет субсидии компаниям для возмещения затрат на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Программа, утвержденная в конце 2023 года, направлена на поддержку работодателей, которые готовы адаптировать рабочие места для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.  

Условия программы  

- Размер компенсации: до 200 тысяч рублей на одно рабочее место.  
- Цели расходов:  

  •    Закупка основного и вспомогательного оборудования.  
  •    Приобретение технических приспособлений, рабочей и специальной мебели.  
  •    Монтаж и установка оборудования.  
  •    Обустройство рабочего места на дому (если это предусмотрено трудовым договором).  

Рабочие места оснащаются индивидуально с учетом потребностей конкретного сотрудника или группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом учитываются:  
- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации.  
- Программа восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  
- Характер труда и трудовые функции инвалида.  

Требования к работодателям  

1. Срок занятости: инвалид должен быть трудоустроен на срок не менее 9 месяцев.  
2. Документы: работодатель предоставляет в службу занятости:  
   - Заявление о получении субсидии (в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора).  
   - Документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.  

Процедура рассмотрения заявлений  

1. Проверка службой занятости:  
   - В течение 15 рабочих дней проверяются заявления и сведения о трудоустроенных инвалидах.  
   - Специальная комиссия в течение 5 дней сверяет финансовые документы и подтверждает фактические затраты.  
   - При необходимости проводится выездная проверка для оценки оснащенности рабочего места.  

2. Передача заявления в Социальный фонд РФ:  
   - При отсутствии замечаний служба занятости передает заявление в фонд.  
   - Фонд включает работодателя в реестр на выделение компенсации.  
   - Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.  


Программа Социального фонда РФ направлена на создание инклюзивной рабочей среды и поддержку работодателей, готовых трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг в реализации государственной политики по социальной защите и интеграции инвалидов в общество.  

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