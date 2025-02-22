Социальный фонд РФ компенсирует затраты на создание рабочих мест для инвалидов

Социальный фонд России предоставляет субсидии компаниям для возмещения затрат на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Программа, утвержденная в конце 2023 года, направлена на поддержку работодателей, которые готовы адаптировать рабочие места для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Условия программы

- Размер компенсации: до 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

- Цели расходов:

Закупка основного и вспомогательного оборудования.

Приобретение технических приспособлений, рабочей и специальной мебели.

Монтаж и установка оборудования.

Обустройство рабочего места на дому (если это предусмотрено трудовым договором).

Рабочие места оснащаются индивидуально с учетом потребностей конкретного сотрудника или группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом учитываются:

- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации.

- Программа восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

- Характер труда и трудовые функции инвалида.

Требования к работодателям

1. Срок занятости: инвалид должен быть трудоустроен на срок не менее 9 месяцев.

2. Документы: работодатель предоставляет в службу занятости:

- Заявление о получении субсидии (в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора).

- Документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.

Процедура рассмотрения заявлений

1. Проверка службой занятости:

- В течение 15 рабочих дней проверяются заявления и сведения о трудоустроенных инвалидах.

- Специальная комиссия в течение 5 дней сверяет финансовые документы и подтверждает фактические затраты.

- При необходимости проводится выездная проверка для оценки оснащенности рабочего места.

2. Передача заявления в Социальный фонд РФ:

- При отсутствии замечаний служба занятости передает заявление в фонд.

- Фонд включает работодателя в реестр на выделение компенсации.

- Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.



Программа Социального фонда РФ направлена на создание инклюзивной рабочей среды и поддержку работодателей, готовых трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг в реализации государственной политики по социальной защите и интеграции инвалидов в общество.