Социальный фонд РФ компенсирует затраты на создание рабочих мест для инвалидов

Социальный фонд России предоставляет субсидии компаниям для возмещения затрат на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Программа, утвержденная в конце 2023 года, направлена на поддержку работодателей, которые готовы адаптировать рабочие места для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.
Условия программы
- Размер компенсации: до 200 тысяч рублей на одно рабочее место.
- Цели расходов:
- Закупка основного и вспомогательного оборудования.
- Приобретение технических приспособлений, рабочей и специальной мебели.
- Монтаж и установка оборудования.
- Обустройство рабочего места на дому (если это предусмотрено трудовым договором).
Рабочие места оснащаются индивидуально с учетом потребностей конкретного сотрудника или группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом учитываются:
- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации.
- Программа восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
- Характер труда и трудовые функции инвалида.
Требования к работодателям
1. Срок занятости: инвалид должен быть трудоустроен на срок не менее 9 месяцев.
2. Документы: работодатель предоставляет в службу занятости:
- Заявление о получении субсидии (в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора).
- Документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.
Процедура рассмотрения заявлений
1. Проверка службой занятости:
- В течение 15 рабочих дней проверяются заявления и сведения о трудоустроенных инвалидах.
- Специальная комиссия в течение 5 дней сверяет финансовые документы и подтверждает фактические затраты.
- При необходимости проводится выездная проверка для оценки оснащенности рабочего места.
2. Передача заявления в Социальный фонд РФ:
- При отсутствии замечаний служба занятости передает заявление в фонд.
- Фонд включает работодателя в реестр на выделение компенсации.
- Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.
Программа Социального фонда РФ направлена на создание инклюзивной рабочей среды и поддержку работодателей, готовых трудоустраивать людей с инвалидностью. Это важный шаг в реализации государственной политики по социальной защите и интеграции инвалидов в общество.