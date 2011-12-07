Во дворах Казани появятся красные стоянки для пожарных машин

В Казани решили применить опыт Москвы и создавать во дворах многоэтажек спецплощадку для автомобилей пожарных служб — так называемый «Красный квадрат». Выглядит это так. В соответствии с правилами дорожного движения, на выбранном участке двора, где сможет остановиться приехавшая пожарная машина, устанавливается знак «Остановка запрещена». На асфальте этот участок будет отличать красно-белая разметка. Парковка личного автотранспорта на таком «противопожарном» участке запрещена.

Кстати, в рамках программы «Наш двор» в 2020 году такие площадки уже появились во дворе домов № 113, 115 по улице Декабристов, а также во дворе домов № 23, 25, 27 по улице Батыршина. В 2021 году запланировано размещение площадки для специализированной техники со знаком «Остановка запрещена» по адресу: ул. Мулланура Вахитова, 5/2, 5/3, сообщили в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

В связи с этой инициативой руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров добавил, что благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось спасти сотни жителей.

— В деятельности Управления гражданской защиты Казани много рутинной работы — тренировки, учения, отработка навыков, работа с населением, но этой частью работы тоже нельзя пренебрегать, — отметил Гафаров. — Свой вклад в отслеживание и быстрое реагирование на угрозу пожаров и других происшествий вносит и работа по оснащению систем безопасности и видеонаблюдению городских объектов. Эта работа затратная, но мы будем продолжать ее, — подытожил глава горисполкома.