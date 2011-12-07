Теперь из Татарстана можно улететь в Республику Коми

С четверга татарстанская авиакомпания открыла авиарейсы в Республику Коми, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Улететь в Усинск можно из Казани и Бугульмы. Полеты выполняются два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в полете составит чуть более 2 часов. Рейсы субсидируются, в соответствии с постановлением Правительства РФ.