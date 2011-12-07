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Теперь из Татарстана можно улететь в Республику Коми

Рейсы выполняются из двух городов РТ.
С четверга татарстанская авиакомпания открыла авиарейсы в Республику Коми, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Улететь в Усинск можно из Казани и Бугульмы. Полеты выполняются два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в полете составит чуть более 2 часов. Рейсы субсидируются, в соответствии с постановлением Правительства РФ.
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