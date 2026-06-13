Главный тренер казанской «Стрелы» получил трёхнедельную дисквалификацию

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Спорт
13 июня 2026  19:19
Автор:
Эдгар Витковский

КДК Федерации регби России дисквалифицировал главного тренера «Стрелы-Ак Барс» Джей Пи Нила на три недели, также специалист подвергнут денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей. В вердикте комитета отмечается, что тренер казанцев после гостевого матча против «Локомотива» использовал английскую нецензурную лексику в адрес арбитра встречи – данное поведение было признано неспортивным. При этом тренер сможет находиться на трибуне, однако «не может располагаться в непосредственной близости к игровому полю и участвовать в обсуждении матча с игроками, тренерами, персоналом команды».

13 июня «Стрела-Ак Барс» сумела одержать домашнюю победу над «ВВА-Подмосковье» (45:26) и вернулась на первое место в таблице.

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