Главный тренер казанской «Стрелы» получил трёхнедельную дисквалификацию

КДК Федерации регби России дисквалифицировал главного тренера «Стрелы-Ак Барс» Джей Пи Нила на три недели, также специалист подвергнут денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей. В вердикте комитета отмечается, что тренер казанцев после гостевого матча против «Локомотива» использовал английскую нецензурную лексику в адрес арбитра встречи – данное поведение было признано неспортивным. При этом тренер сможет находиться на трибуне, однако «не может располагаться в непосредственной близости к игровому полю и участвовать в обсуждении матча с игроками, тренерами, персоналом команды».

13 июня «Стрела-Ак Барс» сумела одержать домашнюю победу над «ВВА-Подмосковье» (45:26) и вернулась на первое место в таблице.