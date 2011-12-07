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Лыжная сборная республики два сезона подряд завоевывает Кубок России

Заседание тренерского совета Федерации лыжных гонок и биатлона РТ прошло в «онлайн»-режиме.

Татарстан второй сезон подряд выигрывает Кубок России по лыжным гонкам. Об этом рассказал президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев на заседании в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Федерации.

«Два сезона подряд Кубок России по лыжным гонкам завоевывает сборная команда республики, а в целом — высота удерживается татарстанцами в третий раз. В сезоне 2019–2020 годов сборная Республики Татарстан занимает первое место в комплексном зачете среди субъектов РФ по лыжным гонкам», — сказал он.

За республикой следуют сборные Архангельской и Тюменской областей, уточнил спикер.

Помимо результатов сезона 2019/2020 тренерский совет обсудили планы на следующий сезон, вопросы финансово-хозяйственной деятельности и медобеспечения.

КВ
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