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Минниханов: Благоустройство дворов — это беспрецедентный проект по масштабам, ничего подобного мы никогда не делали

Глава республики проверил исполнение республиканской программы «Наш двор».

Рустам Минниханов посетил поселок Красный Ключ и проверил, как ведутся работы по благоустройству дворов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Несмотря на непростую ситуацию, мы сохранили все программы, которые так востребованы нашим населением. Благоустройство дворов — это беспрецедентный проект по масштабам, ничего подобного мы никогда не делали», — сказал Минниханов.

Президент РТ осмотрел двор по ул. Центральная. Благоустройство территории здесь началось в конце апреля после одобрения жильцами плана-схемы работ.

Напомним, республиканская программа «Наш двор» создана по инициативе Рустама Минниханова. В рамках программы планируется благоустроить дворы многоквартирных домов, в которых ранее не проводились работы.

КВ
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