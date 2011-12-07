В Татарстане начинается неделя приемов граждан депутатами Госдумы РФ от региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. Прием будет осуществляться в дистанционном режиме.

Так, в рамках приема граждан со второго по третье июня состоится четыре встречи, на которых выступят следующие депутаты: Марат Бариев, Ирек Зиннуров, Ольга Павлова и Равиль Хуснулин.

Связаться с представителями Государственной Думы ФС РФ можно будет по телефону: 8(800)201-16-00 или в режиме видеосвязи в Skype: Priemnayaer116. Записаться на прием или получить дополнительную информацию можно по телефону: (843) 238-10-00.