В Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали стандартную погоду на май 2026 года

30 апреля 2026  15:22

Специалисты Гидрометцентра Республики Татарстан обнародовали прогноз на последний месяц весны. Согласно их данным, серьёзных отклонений от привычных климатических показателей в мае 2026 года не ожидается — как по температуре воздуха, так и по объёму осадков.

Среднемесячный температурный фон в целом по республике, по прогнозам метеорологов, окажется в пределах многолетней нормы. Так, для территории всего Татарстана этот показатель составит порядка +13,6 градуса, тогда как в столице региона воздух может прогреваться чуть сильнее — в среднем до +14,1 градуса.

Что касается дождей, то их количество также прогнозируется близким к стандартным значениям. Норма осадков для Казани в мае составляет 38 мм, в то время как в среднем по республике этот показатель чуть выше — 41 мм.

Таким образом, синоптики не предвидят погодных аномалий. Май 2026 года в Татарстане, судя по предварительным расчётам, должен быть умеренным и соответствовать привычным климатическим характеристикам региона.

