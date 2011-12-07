В Татарстане ко дню ГИБДД РТ запустили творческий конкурс юных инспекторов движения

В Татарстане ко дню ГИБДД РТ стартовал онлайн-конкурс юных инспекторов движения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

Для участия в конкурсе «ЮИЖ с днем ГИБДД поздравить спешит» юным участникам дорожного движения предлагают записать короткий видеоролик на темы «Если бы я был сотрудником ГИБДД», «Мой друг Светофор», «Изучаю ПДД — предупреждаю ДТП» или нарисовать рисунок — «Я помогаю ГИБДД», «Я стал заметнее на дороге», «Автокресло безопасности», «Новый дорожный̆ знак».

Победители получат детское удерживающее устройство.

Организаторами конкурса выступают ГИБДД по РТ и госучреждение «Безопасность дорожного движения».