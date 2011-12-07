Школьный буллинг: помощь нужна не только жертве, но и агрессору

Термин буллинг означает «терроризировать». Это довольно распространенное явление, когда человек находится под постоянным физическим или психологическим давлением. Агрессором может выступать один человек или «группа единомышленников». Происходит прессинг в рамках замкнутой общественной группы: в классе, школе, любом другом коллективе и даже в семье. Характерная особенность буллинга в том, что явление носит преднамеренный и агрессивный характер, где агрессор всегда доминирует над жертвой.

В нашей стране, как и во многих других, проблема травли существует уже многие десятилетия. Яркий пример - фильм «Чучело», снятый в 1984 году. Но если раньше о такой проблеме не принято было говорить, то сегодня, особенно с развитием соцсетей, факты травли всплывают достаточно часто. Самое страшное, что жертва может сама вдруг стать агрессором.

Активные казанцы, имеющие детей-подростков и добровольно вошедшие в состав Родительского совета при Минмолодежи РТ, попытались разобраться в сути буллинга - что это такое, в чем причины и каковы последствия.

Началась беседа родителей с небольшого интерактива, который заставил всерьез задуматься участников встречи над вопросом «А к кому в первую очередь обратится мой ребенок за помощью?» Конечно, каждая мама хочет, чтобы ребенок обратился за помощью и советом именно к ней. Но так ли это происходит в жизни? Почему некоторые дети ищут поддержки у своих родителей, а другие - у сверстников или случайных людей?

Общественный помощник Уполномоченного по делам ребенка в РТ Эльвира Башлай напомнила о недавнем трагическом происшествии со стрельбой в казанской гимназии №175. Некоторые дети, сидя под столами и прячась от вооруженного человека, звонили родителям. И в этот важный момент от реакции взрослых во многом зависело дальнейшее поведение ребенка в экстремальной ситуации. «Родителям, если ребенок оказался даже в самой страшной ситуации, важно самим постараться не впадать в панику, отчаяние, хотя бы внешне оставаться спокойным и рассудительным. Настроить ребенка на то, чтобы он четко следовал указаниям взрослых людей, если они рядом», - говорит Эльвира Башлай.

По ее словам, важно, чтобы ребенок обратился за помощью именно к родителям, а для этого должны быть выстроены доверительные отношения. Если родитель демонстрирует постоянную занятость и загруженность своими проблемами, ребенок может просто пожалеть родителей и не захочет их грузить своими. Иногда ребенок скрывает факт прессинга, потому что боится потерять любовь, уважение родителей. Жертвы травли признаются, что боялись отцовского гнева: мол, ты что, тряпка?

«Отсутствие взаимопонимания, нежелание грузить родителей своими проблемами или недоверие к родителям, отсутствие уверенности в том, что помощь придет, - эти и другие проблемы становятся причиной того, что буллинг может длиться годами. Ребенок будет терпеть прессинг, который причиняет ему нравственные, а порой и физические страдания», - говорит Башлай.

Также дети опасаются, если они пожалуются взрослым, то месть со стороны агрессоров будет еще страшней, могут прицепиться еще и прозвища типа Стукач или Лох. Иногда дети боятся огласки, что неприятный для них факт станет достоянием большого числа людей. Бывает, что недоверие вызвано равнодушным поведением взрослых, к примеру учителей, которые стали свидетелями травли, но не вмешались или сделали вид, что ничего страшного не происходит.

«Отстраненность от детских проблем - одна из причин того, что ребенок остается наедине с собой и своими переживаниями. Родителям стоит проявлять больше внимания, когда он что-то рассказывает, просто что-то говорит. Не отмахивайтесь от ребенка и не прикрывайтесь делами, тогда вы первые узнаете, что в его жизни что-то пошло не так», - говорит специалист.

Понятно, что во время буллинга в первую очередь страдает жертва, но на самом деле в помощи нуждается и сам агрессор. Для того чтобы ребенок начал вести себя агрессивно и неадекватно, должны появиться способствующие этому факторы, считают эксперты. Как правило, к такому поведению приводит неудовлетворенность базовых потребностей в любви, понимании, признании и значимости. Ребенок, который считает, что его не ценят и не любят, начинает вести себя вызывающе, подсознательно надеясь привлечь к себе внимание, самоутвердиться за счет слабого. «Он как бы кричит: »Заметьте меня, пожалуйста!« - говорит Эльвира Башлай.

Возможно, в садике, начальной школе он страдал сам. Может, отнимали игрушки сверстники, старшие братья и сестры в семье, и вот теперь он заставляет страдать других. В подростковом возрасте такие ребята начинают собирать вокруг себя «подданных», которые делают его своим лидером. Подросток примеряет на себя образ хулигана, а общественное мнение лишь укрепляет его уверенность: «Кем ты вырастешь? Тебе одна дорога... Ты ни на что не способен…» Да, сложнее всего найти то ценное, важное в ребенке, то зерно, которое надо лелеять, и тогда вместо сорняка вырастет полезное здоровое дерево.

Как отмечают специалисты, нередко у агрессоров выявляются и особенности психического развития. Поэтому такой подросток нуждается в помощи не меньше жертвы, а может, даже больше. Вовремя оказанная специалистами (например, психологами) помощь может скорректировать особенности его поведения.