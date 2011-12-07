В 2020 году Госстройнадзор РТ выдал 146 постановлений за нарушение техники безопасности на стройках

Госстройнадзор РТ в 2020 году вынес 146 постановлений на 6,2 млн рублей за нарушение техники безопасности на строительных площадках, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2020 году сотрудниками Инспекции Госстройнадзора РТ на строительных объектах республики проведено 3834 проверок», — уточняется в сообщении.

В 2019 году инспекция вынесла 364 постановление за нарушение техники безопасности. На стройках отмечается снижение количества низкоквалифицированных кадров, увеличение желания работодателя обеспечить безопасность своих работников, генподрядчики и техзаказчики стали активнее контролировать состояние условий труда, также внимательнее к условиям труда и безопасности стали относиться сами работники, уточняется в сообщении.

«Основными нарушениями является отсутствие спецодежды, спецобуви и строительных касок у рабочих при проведении строительных работ, отсутствие защитных или страховочных ограждений, нарушение при монтаже и разводке временных электросетей напряжением до 1000В, не выполнение требований пожарной безопасности и хранения газовых баллонов, работниками не применяются предохранительные пояса при работе на высоте», — уточнили в ведомстве.