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В 2020 году Госстройнадзор РТ выдал 146 постановлений за нарушение техники безопасности на стройках

Общая сумма штрафов за нарушение техники безопасности превысила 6,2 млн рублей.

Госстройнадзор РТ в 2020 году вынес 146 постановлений на 6,2 млн рублей за нарушение техники безопасности на строительных площадках, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2020 году сотрудниками Инспекции Госстройнадзора РТ на строительных объектах республики проведено 3834 проверок», — уточняется в сообщении.

В 2019 году инспекция вынесла 364 постановление за нарушение техники безопасности. На стройках отмечается снижение количества низкоквалифицированных кадров, увеличение желания работодателя обеспечить безопасность своих работников, генподрядчики и техзаказчики стали активнее контролировать состояние условий труда, также внимательнее к условиям труда и безопасности стали относиться сами работники, уточняется в сообщении.

«Основными нарушениями является отсутствие спецодежды, спецобуви и строительных касок у рабочих при проведении строительных работ, отсутствие защитных или страховочных ограждений, нарушение при монтаже и разводке временных электросетей напряжением до 1000В, не выполнение требований пожарной безопасности и хранения газовых баллонов, работниками не применяются предохранительные пояса при работе на высоте», — уточнили в ведомстве. 

КВ
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