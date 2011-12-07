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Из Новосибирска в Казань построят трассу за 45 млрд рублей

Строительство трассы «Новосибирск – Казань» стало частью национального плана восстановления экономики.

Строительство трасс «Москва — Казань» и «Новосибирск — Казань» включили в национальный план восстановления экономики. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект плана 2 июня, сообщает РБК.

Согласно копии документов, платную скоростную трассу «Москва-Казань», входящую в состав международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» планируют построить за четыре года.

Также, к 2024 году планируется реконструировать и отстроить участки трассы Р255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань. На эти нужды потратят 45 млрд рублей. 

КВ
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