Ушел из жизни один из основателей Нижнекамска Рафаил Глянц

1 мая 2026  16:00


На 86-м году жизни не стало Рафаила Григорьевича Глянца — легендарного строителя, внесшего огромный вклад в создание Нижнекамска. О его кончине сообщил глава города Радмир Беляев.

В начале 1960-х годов Глянц приехал на берега Камы, когда будущий промышленный центр только начинал возводиться с нуля. Он занял должность главного инженера строительно-монтажного управления N46. Позже, став заместителем директора Нижнекамского химкомбината, он отвечал не только за возведение заводских мощностей, но и за развитие городской инфраструктуры: жилых микрорайонов, школ, детских садов, больниц, дорог и коммунальных сетей.

За долгие годы самоотверженной работы Рафаил Григорьевич получил звание «Заслуженный строитель РСФСР» и ряд других государственных наград. Коллеги и знакомые запомнили его как человека с твердым характером, глубоким уважением к окружающим и искренней преданностью своему делу.

Долгое время Глянц также работал депутатом и состоял в исполкоме, оставаясь активным участником жизни Нижнекамска. Ему было присвоено почетное звание Почетного гражданина города.

Мэр Нижнекамска выразил соболезнования родственникам покойного, отметив его неоценимый вклад в становление города и светлую память, которую он оставил после себя.

