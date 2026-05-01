На женском треке «КазаньФорума» впервые обсудят ИИ в исламском мире

1 мая 2026  10:47

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится трек «Женский взгляд». Участницы затронут вопросы развития женского предпринимательства, инновационных проектов, кооперативных инициатив, а также цифровой трансформации отраслей в России и странах исламского мира.

В этом году в программе впервые появится сессия «Женщины исламского мира: предпринимательство и экономика в эпоху искусственного интеллекта», организованная объединением женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие». На ней представят успешные бизнес-кейсы в сфере IT, обсудят применение ИИ для оптимизации процессов, прогнозирования спроса и построения устойчивых экономических моделей.

Среди других ключевых сессий: «Карьерные траектории женщин: возможности, вызовы и перспективы развития», «Женщины в экономике: векторы международного сотрудничества» (Совет Евразийского женского форума) и «Женский фактор экономического роста: семья, общество, будущее» (Союз женщин России).

В дискуссиях примут участие предпринимательницы и эксперты из России, Бразилии, Марокко, ОАЭ, Кении, Таиланда, Ганы, Пакистана, ЮАР, Азербайджана, Камеруна, Египта, Сьерра-Леоне, Омана, Малайзии, Вьетнама, Лаоса, Индии, Казахстана, Индонезии, Киргизии и других стран. Отдельным гостем форума станет бразильская актриса Луселия Сантос, известная по роли в сериале «Рабыня Изаура». Она выступит на дискуссиях, встретится с представительницами деловых кругов и посетит показ скромной моды Modest Fashion Day.

Как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, трек «Женский взгляд» уже третий год служит площадкой для обсуждения роли женщин в экономике, выработки практических инициатив и укрепления международного сотрудничества. В рамках трека также вручают международные премии имени аббасидской принцессы Зубейды бинт Джафар — «Halal Business Woman» и «Halal Charity Woman». В этом году награды получат женщины, добившиеся выдающихся успехов в бизнесе и благотворительности.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте форума. Оператором по подготовке и проведению «КазаньФорума» выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

