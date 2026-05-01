Татарстан вошел в топ-5 регионов России по турпотоку в отели и гостиницы

По итогам 2025 года республика заняла пятую строчку среди регионов-лидеров по числу туристов, размещавшихся в коллективных средствах размещения (гостиницы, отели и аналогичные объекты). Поток составил 2,9 млн человек, сообщает Минэкономики РТ.

Первое место у Москвы с показателем 12,9 млн туристов. Далее расположились Краснодарский край (9,3 млн), Санкт-Петербург (7,0 млн) и Московская область (6,4 млн).

Всего же Татарстан в прошлом году принял 4,5 млн гостей — на 200 тысяч больше, чем в 2024 году. Прирост турпотока именно в коллективных средствах размещения также составил 0,2 млн человек. Чаще всего путешественники посещали Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Елабугу и Великий Болгар.

Объем расходов туристов на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения достиг 120 млрд рублей — это на 13 млрд больше, чем годом ранее, сообщили в Госкомитете по туризму РТ.

Серьезное влияние на логистику и приток гостей оказал запуск скоростной трассы М12 до Екатеринбурга. Казань стала доступнее для автомобилистов из восточных регионов страны. В целом по России на долю автотуристов пришлось 60% прироста туристического потока, и в Татарстане этот вклад также оказался значительным.

С 2025 года в отрасли стартовал новый нацпроект «Туризм и гостеприимство», который пришел на смену проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». За период с 2021 по 2025 год на реализацию этих программ направили более 2,4 млрд рублей. Средства пошли на поддержку создания модульных некапитальных средств размещения, закупку туристического оборудования, благоустройство пляжей, проведение событийных мероприятий, внедрение туристского кода в городах Татарстана, а также на работу Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли в Казани.