Татарстанцев вновь порадовали серией мультфильма про Рустама Минниханова

В социальных сетях вновь вызвал шквал позитивных комментариев мультик о Президенте РТ и его необычных посетителях. Ранее к нему уже прилетали инопланетяне, сейчас же к нему на прием наведался коронавирус, который захотел трудоустроиться. Действие происходит в 23:40 в кабинете главы республики.

Сюжет мультфильма открывается отсылкой к сериалу «Зулейха открывает глаза». Там Минниханов спрашивает у своего секретаря, зачем та его впустила. Однако коронавирус замечает, что, если бы не он, то сериал бы никто и не смотрел. После руководитель республики недоумевает, почему гость заявился к нему без маски и перчаток, после чего тот ее немедленно надевает.

Далее между Миннихановым и необычным посетителем завязывается диалог. Коронавирус отмечает, что Татарстан является передовым регионом, а потому всячески желает предоставить свои «услуги».

Выслушав гостя, президент республики решается на интересный план, напоив его чашечкой чая. Опасный гость пьет предложенный напиток и исчезает, оставляя после себя разлетающихся бабочек. «Да, чай был без имбиря, но с душицей», – с иронией резюмирует Рустам Минниханов.