Челнинские врачи удалили камень, сохранив желчный пузырь

В Больнице скорой медицинской помощи имени Акчурина впервые выполнили холецистолитотомию — удаление конкремента из желчного пузыря с сохранением самого органа. Об этом проинформировала пресс-служба лечебного учреждения.

Пациенткой, которой провели эту редкую и технически сложную манипуляцию, стала 43-летняя жительница Челнов. Как поясняют врачи, для подобного вмешательства требуется высокий профессионализм хирурга, а также отсутствие у больного противопоказаний — в частности, воспалительных процессов в стенках пузыря и тяжелых сопутствующих патологий.

«Главная задача операции — не просто убрать камень, а сохранить орган, который играет важную роль в системе желчевыделения. Это особенно актуально для пациентов молодого возраста, — рассказал заведующий отделением хирургии №1 Рамшед Одинаев. — Благодаря такому подходу снижается риск послеоперационных проблем с пищеварением, которые обычно возникают после удаления желчного пузыря. Человек сохраняет и сам орган, и привычное качество жизни».

Вмешательство проходило поэтапно. Сначала через крошечные проколы в брюшную полость ввели троакар — устройство с острым стержнем и трубкой, через которую затем запустили видеокамеры и микроинструменты. Добравшись до сосудистой зоны, хирурги применили «горячие ножницы» для прижигания тканей и предотвращения кровотечения. После этого аккуратно извлекли камень размером около двух сантиметров и ушили стенку желчного пузыря.

Вся процедура заняла 45 минут. Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.