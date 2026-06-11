«Ак Барс» повторил контрактное предложение «Сибири» форварду Терехову

Казанский клуб повторил контрактное предложение «Сибири» 24-летнему нападающему Семёну Терехову. Форвард с 1 июня находился в статусе ограниченно свободного агента, получив квалификационное предложение от «Ак Барса». 8 июня «Сибирь» сделала игроку контрактное предложение, которое нападающий принял. «Ак Барс» повторил оффершит новосибирского клуба, контракт с форвардом может быть заключен на два сезона.

В сезоне 2025/26 Терехов провёл за «Ак Барс» 17 матчей и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-1».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером на 2 года.