В Казани после праздничного фейерверка в честь Дня России запустят дополнительный транспорт

news_top_970_100
Город
11 июня 2026  16:33

12 июня, в День России, жителей и гостей столицы Татарстана после салюта, который состоится над акваторией реки Казанки, будут развозить по городу специально назначенные автобусы. Об этом сообщили организаторы праздничных мероприятий.

Общественный транспорт будет ожидать пассажиров у двух ключевых остановок. От остановочного пункта «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов отправятся маршруты № 6, 15, 29, 35, 46, 60 и 62. От остановки «Молодежный центр» по направлению к Кремлевской дамбе горожане смогут уехать на автобусах № 22, 30, 35а, 47, 74 и 89.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане во второй декаде июня воздух прогреется выше климатической нормы
«Ак Барс» повторил контрактное предложение «Сибири» форварду Терехову
Птичий хостел на сосне
В Казани после праздничного фейерверка в честь Дня России запустят дополнительный транспорт
Бойцам в зону СВО доставили гумпомощь от сотрудников и читателей «КВ»
Заслуженный учитель РТ Мусамира Салеева: Тукай живет в моем сердце с колыбельной мамы
Заслуженный учитель РТ Мусамира Салеева: Тукай живет в моем сердце с колыбельной мамы
«Театральный поезд» прибудет в столицу РТ в День России
День России и выходные в Казани: музыка, книги, спорт и фейерверк
День России и выходные в Казани: музыка, книги, спорт и фейерверк