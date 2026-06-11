В Казани после праздничного фейерверка в честь Дня России запустят дополнительный транспорт

12 июня, в День России, жителей и гостей столицы Татарстана после салюта, который состоится над акваторией реки Казанки, будут развозить по городу специально назначенные автобусы. Об этом сообщили организаторы праздничных мероприятий.

Общественный транспорт будет ожидать пассажиров у двух ключевых остановок. От остановочного пункта «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов отправятся маршруты № 6, 15, 29, 35, 46, 60 и 62. От остановки «Молодежный центр» по направлению к Кремлевской дамбе горожане смогут уехать на автобусах № 22, 30, 35а, 47, 74 и 89.