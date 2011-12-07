В Казани у «Чаши» возобновит работу автокинотеатр

В Казани у «Чаши» вновь заработал автокинотеатр. 5 сентября здесь покажут фильм «Питер FM», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Посещение автокинотеатра бесплатное. Однако желающим нужно заранее пройти регистрацию по ссылке в шапке Instagram-аккаунта. Также организаторы просят приезжать на территорию автокинотеатра за час до начала фильма, чтобы избежать очередей.

Напомним, вместительность автокинотеатра у «Чаши» — 40 авто с учетом дистанции в 1,5 м. На площадке продаются горячие снеки и закуски.

В августе у Центра семьи «Казан» уже показывали отечественные кинокартины «Аритмия» и «Я худею».