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В Казани у «Чаши» возобновит работу автокинотеатр

5 сентября у Центра семьи «Казан» состоится показ отечественного фильма «Питер FM».

В Казани у «Чаши» вновь заработал автокинотеатр. 5 сентября здесь покажут фильм «Питер FM», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Посещение автокинотеатра бесплатное. Однако желающим нужно заранее пройти регистрацию по ссылке в  шапке Instagram-аккаунта. Также организаторы просят приезжать на территорию автокинотеатра за час до начала фильма, чтобы избежать очередей.

Напомним, вместительность автокинотеатра у «Чаши» — 40 авто с учетом дистанции в 1,5 м. На площадке продаются горячие снеки и закуски.

В августе у Центра семьи «Казан» уже показывали отечественные кинокартины «Аритмия» и «Я худею». 

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