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У татарстанцев появилась возможность проголосовать за ключевые задачи министерств Татарстана

Из получивших наибольшее число голосов выберут от пяти до семи приоритетных целей на 2021 год.

У татарстанцев появилась возможность проголосовать за ключевые цели и задачи шести министерств республики. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Выбрать направления для работы Минздрава, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруда, Минспорта и Минмолодежи можно уже сегодня на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» или в мобильном приложении «Услуги РТ». Также до 1 декабря можно предложить и свои варианты целей и задач.

Обсуждение итогов голосование состоится в декабре на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. Из получивших наибольшее число голосов выберут от пяти до семи приоритетных целей на 2021 год.

КВ
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