В Казани водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Казани ищут очевидцев ДТП, произошедшее 1 марта в 16:17 часов. Наезд совершен на 46-летнюю женщину напротив дома №44 по ул. Красикова. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Не выбрав безопасный боковой интервал, водитель сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП она получила ушиб ноги.

Сейчас госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев и связаться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

Всего за прошедшие выходные в Казани зарегистрировано 111 ДТП, из них 7 происшествий с пострадавшими – 3 столкновения транспортных средств и 4 наезда на пешехода. В результате ДТП 3 пассажира и 4 пешехода получили различные травмы.