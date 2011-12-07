В Казани осудили парня, ограбившего и изнасиловавшего пенсионерку

В Казани осудили мужчину, ограбившего и изнасиловавшего пенсионерку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По информации ведомства, 19 февраля 2020 года 25-летний казанец, находясь в нетрезвом состоянии, постучался к 66-летней соседке якобы за мукой. Женщина открыла ему дверь и впустила в квартиру.

Когда мужчина вошел, он схватил пожилую женщину за шею, начал угрожать ножом и требовать деньги. Испуганная пенсионерка отдала ему 30 тыс. рублей и телефон. После этого мужчина надругался над ней, связал и запер жертву в шкафу.

Суд признал казанца виновным сразу по нескольким статьям «Угроза убийством», «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия и угрозе его применения», «Изнасилование», «Разбой», «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением опасного для жизни и здоровья насилия». Злоумышленник получил 13,5 лет колонии строгого режима.