В Татарстане планируют вывести чистый геном белого барса

В Татарстане в Центре по изучению редких видов кошек «Ак Барс» планируют вывести чистый геном белого барса. О проекте рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он уточнил, что в создаваемом Центре будут работать не только специалисты республики, но и ученые Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН.

«Это будет научно-исследовательский центр мирового уровня. У нас очень сильные специалисты в КФУ. Когда к нам приехали академики, они были восхищены и удивлены той базой, которая на сегодняшний день есть в нашем университете. На сегодняшний день в КФУ создан банк данных геномов — единственный в Российской Федерации. Уровень оснащенности тоже на высочайшем уровне», — рассказал Шадриков.

Он уточнил, что работы по выведению чистого генома будут возглавлять сотрудники Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН под руководством российского ученого-териолога Вячеслава Рожнова. В работах также будут задействованы специалисты Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук», Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, Госкомитета РТ по биоресурсам. Организационное и административное сопровождение проекта будут вести сотрудники Минэкологии РТ.

«Будем привозить барсов из дикой среды. Создаем неровный рельеф, для каждого вида будет отдельная территория: для манулов — маленькая, для барсов — большая. Это уникальный вид кошек. Будем изучать, кто и как переносит жару и холод, это будет серьезная работа», — отметил важность работ Шадриков.