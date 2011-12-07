На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности

С 8 по 22 февраля для школьников России состоится третий «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете. Темой этого занятия станет «Приватность в цифровом мире». На интерактивном уроке специалисты по кибербезопасности дадут рекомендации о том, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также помогут защищать персональные данные, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Интерактивные уроки разработаны для учащихся с 1-го по 11-й класс. Программа занятий включает в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности.

Все учебные материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф.