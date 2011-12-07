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Все больше россиян поддерживают 4-дневную рабочую неделю

Кстати, среди россиян, работающих по графику обычной 5-дневной недели, 7 из 10 опрошенных уверены, что успеют выполнить свой стандартный объем работы и за 4 дня.

Предложение бывшего главы правительства России Дмитрия Медведева о введении в стране 4-дневной рабочей недели находит все больше положительных откликов среди жителей России, отмечает портал SuperJob.ru. По данным социологического опроса, проведенного сотрудниками сайта, переход на 4-дневку сейчас поддерживают 48% россиян — это больше, чем три месяца назад. В октябре прошлого года одобряющих такую инициативу было 40%. Любопытно при этом, что за сокращенную рабочую неделю женщин голосует больше, чем мужчин.

Кстати, среди россиян, работающих по графику обычной 5-дневной недели, 7 из 10 опрошенных уверены, что успеют выполнить свой стандартный объем работы и за 4 дня. В октябре такое утверждали 65%.

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