Жителей Татарстана приглашают проголосовать за самое старое дерево России

Российскую Федерацию представляет древний платан, произрастающий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части г. Дербента, Республика Дагестан. Его возраст составляет 284 года.

В Республике Татарстан тоже есть дерево-долгожитель, получившее статус всероссийского значения «Дерево — памятник живой природы». Это ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), произрастающая на территории государственного природного заказника «Долгая Поляна», что в Тетюшском районе. Его высадили бывшие хозяева этой усадьбы — дворянская чета Молоствовых. Возраст ели — 134 года.