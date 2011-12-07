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Жителей Татарстана приглашают проголосовать за самое старое дерево России

На сайте https://www.treeoftheyear.org стартовало голосование в рамках конкурса «Европейское дерево года – 2021».

Российскую Федерацию представляет древний платан, произрастающий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части г. Дербента, Республика Дагестан. Его возраст составляет 284 года.

В Республике Татарстан тоже есть дерево-долгожитель, получившее статус всероссийского значения «Дерево — памятник живой природы». Это ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), произрастающая на территории государственного природного заказника «Долгая Поляна», что в Тетюшском районе. Его высадили бывшие хозяева этой усадьбы — дворянская чета Молоствовых. Возраст ели — 134 года. 

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