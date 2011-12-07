14 мая в Татарстане состоится онлайн-прием граждан по вопросам взыскания алиментов

14 мая пройдет республиканский прием граждан по вопросам взыскания алиментов при участии руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Стороны исполнительного производства зададут вопросы по взысканию алиментов в режиме онлайн.

Первый подобный прием граждан прошел 2 апреля. Формат видеосвязи привлек немалое количество зрителей. Более 30 жителей Татарстана приняли участие в видео-конференции, а еще несколько человек получили консультацию по телефону.

По словам главного судебного пристава РТ Елены Варфоломеевой, одна из особенностей онлайн-мероприятия заключается в участии начальников структурных подразделений, получающих указания по исполнительным производствам.

Записаться на мероприятие можно по номерам телефонов 8(843)514-92-21, 8(843)514-92-20, 8(843)514-92-18. Записавшиеся на прием смогут прийти в отделение судебных приставов по месту жительства и обратиться напрямую к руководству.