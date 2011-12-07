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В Челнах осудили директора магазина, где ребёнка придавило шкафом

Несовершеннолетний получил серьёзные травмы из-за того, что мебель не закрепил должным образом

В Челнах суд вынес приговор 38-летней женщине — генеральному директору компании «Гамма», сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло ещё в 2017 году 9 июня. В магазине на ребёнка упал двухдверный шкаф, причинив тяжкий вред его здоровью. Правоохранители установили, что виновата в этом директор, которая не обеспечила безопасную установку мебели в торговом зале, не назначила ответственных за процесс сборки и реализации мебели. Теперь она заплатит государству штраф 100 тысяч рублей.

КВ
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