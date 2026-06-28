Игрок системы «Ак Барса» выбран на драфте НХЛ

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Спорт
28 июня 2026  19:13
Автор:
Эдгар Витковский

Защитник системы «Ак Барса» Александр Иванов выбран в седьмом раунде драфта НХЛ под 194-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». Он стал первым за четыре года игроком казанцев, кто прошёл процедуру выбора – последним в 2022-м был защитник Никита Евсеев.

18-летний Александр Иванов в сезоне 2025/25 дебютировал за «Ак Барс», отыграв в КХЛ семь матчей без результативных действий. Большую часть сезона защитник провёл в фарм-клубе ВХЛ «Барсе», отличившись тремя передачами в 36 играх. В системе «Ак Барса» уроженец Москвы находится с 2023 года, ранее он выступал за академию «Витязя».

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