В Пестречинском районе стартовал фестиваль реконструкции «Эльбэдэн»

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Республика
28 июня 2026  11:58

В селе Альвидино Пестречинского района - на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова - проходит фестиваль исторической реконструкции «Эльбэдэн». Первый день был посвящен событиям Гражданской войны 1919 года, сегодня зрителей ждет постановка по мотивам одного из эпизодов Великой Отечественной войны.

Помимо батальных сцен, для гостей работают интерактивные площадки и исторические экспозиции, где можно пообщаться с реконструкторами и погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Петр Гаврилов, уроженец этих мест, стал одним из последних защитников Брестской крепости и символом стойкости советских солдат. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1957 году. Программа фестиваля рассчитана на два дня и завершится сегодня масштабной реконструкцией военных событий.

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В Пестречинском районе стартовал фестиваль реконструкции «Эльбэдэн»
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