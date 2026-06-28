В Казани открылся молодёжный инфоцентр «Точка выбора»

В День молодёжи на территории экстрим-парка «Урам» заработал информационный центр «Точка выбора». Его запуск приурочен к избирательной кампании 2026 года.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров отметил, что площадка будет информировать молодёжь о сроках, порядке голосования и партиях-участниках. Особый акцент — на 43 тыс. молодых татарстанцев, которые в этом году впервые придут на выборы.

В центре запланированы встречи с экспертами, дебаты, круглые столы. К работе привлекут Молодёжный парламент, Молодёжное правительство и НКО. По словам министра, решение продолжить практику инфоцентров основано на успешном опыте прошлого года. «Точка выбора», как он выразился, станет местом притяжения для активной молодёжи.