Татарстан - в числе лидеров по числу делегатов на съезде «Единой России»

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Республика
28 июня 2026  18:08

В Москве стартовал первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» с участием Президента Владимира Путина. На мероприятии утвердят списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также продолжат обсуждение Манифеста и Народной программы, окончательная версия которой будет принята в августе.

Республику Татарстан на съезде представляет одна из самых многочисленных делегаций — почти 50 человек, в числе которых секретари местных отделений, депутаты и актив партии со всего региона.

Особое внимание на съезде уделяется роли первичных отделений. В Татарстане их насчитывается 2011, они объединяют более 130 тысяч членов партии и 21 тысячу сторонников. Как отметили в делегации, именно «первички» являются основой живой партийной работы — через них выстраивается общение с людьми, обратная связь и адресная помощь. Республика обладает одной из самых устойчивых и масштабных систем первичных отделений в стране.

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