В Казань возвращается жаркая погода

Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил о прогнозе погоды на текущую неделю.

По словам специалиста, температура воздуха в республике в минувшем месяце превышала норму на 2 градуса. А осадков, напротив, выпало меньше, чем обычно. Он отметил, что несмотря на жару, влажность воздуха останется повышенной.

Известно, что завтра, 5 августа, температура воздуха днем составит до +27 градусов, ночью – до +17. В четверг ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров днем устремятся до +30 градусов. В пятничный день воздух прогреется до +29 градусов.