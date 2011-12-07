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В Казань возвращается жаркая погода

Влажность воздуха при этом останется повышенной.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил о прогнозе погоды на текущую неделю.

По словам специалиста, температура воздуха в республике в минувшем месяце превышала норму на 2 градуса. А осадков, напротив, выпало меньше, чем обычно. Он отметил, что несмотря на жару, влажность воздуха останется повышенной.

Известно, что завтра, 5 августа, температура воздуха днем составит до +27 градусов, ночью – до +17. В четверг ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров днем устремятся до +30 градусов. В пятничный день воздух прогреется до +29 градусов. 

КВ
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