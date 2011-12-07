Минспорта РТ примет участие в онлайн-мероприятии «100% Татарстан». Темой обсуждения станет развитие водных видов спорта в Казани и вопросы международного и межрегионального сотрудничества в этой среде.

Сообщается, что сегодня в республике функционирует 129 плавательных бассейнов, 16 из них – олимпийского стандарта. В состав сборной России входят 56 спортсменов по водным видам спорта от Татарстана. Водными видами спорта занимаются свыше 30 000 детей.

В ближайшее время Казань вновь примет ряд крупных международных спортивных событий таких как: чемпионат Европы 21 года по плаванию и чемпионата Европы 24 года по водным видам спорта. В 22 году в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, а в 25 году вновь примет крупнейшее мировое событие планеты - чемпионат мира по водным видам спорта.

Панельная дискуссия состоится 5 сентября в 14:00.