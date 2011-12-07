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Мэр Казани поручил увеличить объем гранта учителям

В этом году поощрения получили более 500 преподавателей.

Необходимо увеличить объем гранта учителям, которые занимались подготовкой призеров и победителей олимпиад. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города сказал Ильсур Метшин,

«Понятно, что в бюджете всегда денег нет, но надо на этот учебный год [нужно] переделать. Внесите предложения» — поручил мэр.

На данный момент грант составляет от 5 до 25 тыс. рублей в зависимости от достижений. Учителя, подготовившие всероссийских призеров получают наибольшую сумму.

В этом году на поощрения преподавателям направили почти 7,8 млн рублей и наградили 509 учителей. В 2020 было награждено 430 педагогов.

КВ
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