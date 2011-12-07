Мэр Казани поручил увеличить объем гранта учителям

Необходимо увеличить объем гранта учителям, которые занимались подготовкой призеров и победителей олимпиад. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города сказал Ильсур Метшин,

«Понятно, что в бюджете всегда денег нет, но надо на этот учебный год [нужно] переделать. Внесите предложения» — поручил мэр.

На данный момент грант составляет от 5 до 25 тыс. рублей в зависимости от достижений. Учителя, подготовившие всероссийских призеров получают наибольшую сумму.

В этом году на поощрения преподавателям направили почти 7,8 млн рублей и наградили 509 учителей. В 2020 было награждено 430 педагогов.