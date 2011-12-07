В Нижнекамске задержана женщина, подозреваемая в нападении с ножом

В Нижнекамске правоохранителями была задержана жительница города, подозреваемая в нападении с ножом на своего знакомого, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Сообщение о происшествии поступило в Росгвардию накануне вечером. Прибыв на место событий, рогвардейцы обнаружили, что медики уже оказывают помощь пострадавшему.

По материалам правоохранителей, ранее в квартире 33-летняя женщина и ее 45-летний знакомый распивали спиртное. В результате конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом мужчине.

Мужчина был госпитализирован, женщина задержана, она признала свою вину. Как оказалосб, ранее она уже была судима за убийство и причинение тяжкого вреда здоровья.